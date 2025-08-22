Kuşadası'nda bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü

Kuşadası'nda bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir taksici, seyyar parfümcü ile yaptığı tartışma sonrası bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Olay, taksicinin durak tuvaletinin anahtarını vermesiyle başlayan bir tartışmanın ardından gelişti. Saldırgan yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı seyyar parfümcü Sercan G. (39) tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan G., taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Vural İ., Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Sercan G., motosikletiyle İşcan'ın peşine düştü. Sercan G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vural İşcan, araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi. İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalandı. Sercan G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
