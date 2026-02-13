Kuşadası'nda sağanak etkili oldu; evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün Aydın ve ilçeleri için yaptığı uyarının ardından Kuşadası'nda sağanak etkili oldu. Gün içerisinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamaların yaşandığı yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle kırsal Kirazlı Mahallesi'nde alçak kesimde kalan evlerin bahçeleri ile tarım arazileri ve zeytinlikleri su bastı. Yetkililer bölgede hasar tespiti yapılması için çalışma başlattı.