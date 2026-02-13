Haberler

Kuşadası'nda sağanak etkili oldu; evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle dönüştürdü, evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Yetkililer hasar tespiti çalışmaları başlattı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün Aydın ve ilçeleri için yaptığı uyarının ardından Kuşadası'nda sağanak etkili oldu. Gün içerisinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilçede bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikte aksamaların yaşandığı yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Özellikle kırsal Kirazlı Mahallesi'nde alçak kesimde kalan evlerin bahçeleri ile tarım arazileri ve zeytinlikleri su bastı. Yetkililer bölgede hasar tespiti yapılması için çalışma başlattı.

500

