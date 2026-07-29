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Kuşadası'nda otoparktaki kavgaya ilişkin 5 gözaltı

Kuşadası'nda otoparktaki kavgaya ilişkin 5 gözaltı
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AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında otopark olarak işletilen okul bahçesinde ücret nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaz aylarında otopark olarak işletilen okul bahçesinde ücret nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Kuşadası'nda yaz aylarında otopark olarak kullanılan Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim Okulu'nun bahçesine aracını bırakan bir vatandaş, saatler sonra otomobilini almaya geldi. Bu sırada araç sahibi ile otopark görevlileri arasında aracın otoparka giriş saati ve ücret nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre otopark görevlileri aracın saat 22.00 sıralarında otoparka giriş yaptığını belirtirken, araç sahibi ise otomobilini saat 01.00'de bıraktığını ileri sürdü. Giriş saati ve ücret üzerinden yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Sanal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, olaya karıştığı tespit edilen otopark görevlileri K.A., S.D., A.Y., S.Ö. ve araç sahibi Z.C.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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