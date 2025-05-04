Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Nuri Kayık (36) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Kayık'ın kontrolünü yitirdiği 09 APZ 046 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Nuri Kayık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kayık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Nuri Kayık'ın motoruyla viraja girdiği sırada refüje çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber : Oğuzhan BOYSAN (KUŞADASI),