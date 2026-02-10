Aydın'da temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü Tolgahan Çulha, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tolgahan Çulha'nın (33) kullandığı 07 AIA 360 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda A.D yönetimindeki 34 DUY 602 plakalı Kuşadası Belediyesine ait yol temizleme kamyonuna arkadan çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Çulha'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
A.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
