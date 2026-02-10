Haberler

Aydın'da temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü Tolgahan Çulha, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye temizlik kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Tolgahan Çulha'nın (33) kullandığı 07 AIA 360 plakalı motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda A.D yönetimindeki 34 DUY 602 plakalı Kuşadası Belediyesine ait yol temizleme kamyonuna arkadan çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Çulha'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

A.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Su dolu temelin içine düşen 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Biri 5 diğeri 6 yaşındaydı! İki kardeş birlikte ölüme gitti
Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu

Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler

AK Partili isim, son noktayı koydu: Karantinaya alındı