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Kuşadası açıklarında motor arızalı bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında motor arızalı bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı
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Kuşadası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak GÖKSEM'e teslim edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk toplam 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası açıklarında önceki gün 06.00 sıralarında motor arızası yapan lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım çağrısı sonrası harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk toplam 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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