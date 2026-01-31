Aydın'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyonda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrim Sönmez'in (36) kullandığı 09 L 3349 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Barış Sönmez (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve Vedat Sönmez (35), ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Sönmez'in yakınları gözyaşı döktü.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel