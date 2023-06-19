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Kuşadası'nda inşaat işçilerinin kavgasında 5 kişi yaralandı

Kuşadası'nda inşaat işçilerinin kavgasında 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırmaya başladı.

Kavgada 5 işçi yaralandı.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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