Kuşadası'nda inşaat işçilerinin kavgasında 5 kişi yaralandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırmaya başladı.
Kavgada 5 işçi yaralandı.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel