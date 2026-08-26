Kuşadası'nda Sıcaklık 37 Derece, Plajlar Doldu Taştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı, plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda, sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı ilçede, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları şezlonglarda dinlenip güneşlenmeyi ya da su sporları yapmayı tercih etti. İlçe merkezinde bulunan Kadınlar Denizi sahilinde de adım atacak yer kalmadı, tüm plaj şemsiyelerinin dolduğu görüldü. Kuşadası'nda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren normale döneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı