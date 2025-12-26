Kuşadası'nda geceyi şimşekler aydınlattı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında peş peşe şimşekler çaktı. O anlar cep telefonu ve araç kameralarıyla görüntülendi.

Kuşadası'nda dün gece gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Araç kameralarına da yansıyan görüntülerde, arka arkaya çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.