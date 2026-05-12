Kuşadası açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 7 kişi yakalandı.

Radar kontrollerinde Yavansu mevkisinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu lastik bot tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye takviye kuvvet gönderdi.

Ekipler, yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kişiyi kıyıya çıkardı.

Şüphelilerden 2'si hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı, birinin düzensiz göçmen olduğu, diğerlerinin de haklarında çeşitli suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
