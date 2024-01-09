Kuşadası'nda FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.
Aydın Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) koordineli çalışmasıyla 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan aranan FETÖ/PDY üyesi O.A.'nın Kuşadası'nda olduğu belirlendi. O.A., kaldığı Yaylaköy Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla yakalandı. O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.