Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu

Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu
Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını öne süren emekli astsubay, bir köpeği tabancayla vurdu. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, emekli Astsubay Murat G. (46), kendisine saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeklerinden birini tabancayla vurdu. Yaralı köpek tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.15 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Güvercinada yolunda meydana geldi. Evine giden emekli Astsubay Murat G., yolda yürüdüğü sırada kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeklerinden birini belinden çıkardığı tabancayla vurdu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek, polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ile barınağa götürülerek tedaviye alındı. Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Murat G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
