Kuşadası'nda Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan hareketsiz cesedin kimliği Mehmet Çelik (66) olarak belirlendi. Ceset, olay sonrası Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Güzelçamlı sahilinde bir vatandaş, denizde hareketsiz halde bulduğu kişiyi sudan çıkardı.
Hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Mehmet Çelik (66) olduğu belirlendi.
Çelik'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel