Haberler

Aydın'da dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayda Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan kurtarılamadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü

Kırkpınar'ı kazanır kazanmaz 5 km yol yürüyüp soluğu orada aldı
Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı

Ankara dev zirveye hazır! 32 ülkeninki birden yansıtıldı
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı