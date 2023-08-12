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Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Tavşan Adası'nda 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ada üzerinde tespit edilen kaçak göçmenler, Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Tavşan Adası'nda 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.50'de, Kuşadası ilçesi Tavşan Adası'nda bir grup kaçak göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik ekibi tarafından, ada üzerinde tespit edilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardın Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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