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Vali Varol'dan Kuşadası'na LGBT'li yolcuları getirecek kruvaziyerle ilgili açıklama

Vali Varol'dan Kuşadası'na LGBT'li yolcuları getirecek kruvaziyerle ilgili açıklama
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Aydın Valisi Osman Varol, 7 Temmuz'da Kuşadası'na gelmesi planlanan ve LGBT'li yolcuları getireceği iddia edilen kruvaziyer gemisi organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

AYDIN Valisi Osman Varol, Kuşadası'na 7 Temmuz'da yapacağı seferde, LGBT'li yolcuları getireceği iddia edilen kruvaziyer gemisiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, organizasyonun iptal olduğunu belirten Vali Varol, "Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

Kuşadası'na 7 Temmuz'da 'Scarlet Lady' isimli kruvaziyer gemisiyle LGBT'li yolcuların geleceğiyle ilgili sanal medyada haberlerin çıkması üzerine Aydın Valisi Osman Varol tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen, toplumumuzun yapısıyla ve ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarıyla bilinen gruplarca kiralanan bir kruvaziyer gemisinin 7 Temmuz 2026 tarihinde Aydın Kuşadası Limanınına planlamış olduğu ve toplumumuz çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlığa yol açan organizasyon iptal edilmiştir. Söz konusu grubun belirtilen tarzda bir organizasyonla ilimize gelmesi kesinlikle söz konusu değildir. İptal edilen bahse konu sefer münferit bir organizasyondan ibarettir ve ilimiz limanına düzenlenen diğer seferlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtımı ve ev sahipliği yoluyla turizm faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir. İlimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve Kuşadası ilçemizin ülkemizde liderlik konumunda olduğu kruvaziyer turizmi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve faaliyetler ilimiz sakinlerinin ve turizm işletmecilerimizin yıllardır alışageldiği şekilde sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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