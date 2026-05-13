Haberler

Kuşadası'na kruvaziyerlerle 9 bin 132 turist geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 9 bin 132 turisti ağırladı.

Türkiye'nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 9 bin 132 turisti ağırladı.

Sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na yanaşan Bermuda bayraklı "Arcadia", İtalya bayraklı "Aida Blu" ve Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" adlı gemilerle 9 bin 132 turist geldi.

Çoğunluğu ABD'li turistlerden oluşan yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılırken, diğerleri ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni kanyonda bulundu
21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı