Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 9 bini aşkın turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyer gemisiyle gelen 9 bin 125 turisti ağırladı. Turistlerin çoğunluğunu ABD'li yolcular oluştururken, bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyer gemisiyle gelen 9 bin 125 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" ve "Marella Discovery 2" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" yanaştı.

Gemilerle ilçeye gelen 9 bin 125 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
