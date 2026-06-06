Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 4 kruvaziyerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin turist indi. Turistler kent merkezinde alışveriş yaparken bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi.
Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahamalar bayraklı "Norwegian Viva", "Wind Spirit" ve "Brilliance Of The Seas" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" gemileri yanaştı.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin turist indi.
Turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun