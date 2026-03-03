Haberler

Kuşadası Küçükada Futbol Takımı, Hava Sahasının Kapatılması Nedeniyle Katar'dan Ayrılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın 21 oyuncusu ve 8 yöneticisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı gerekçesiyle Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısı gerekçesiyle hava sahasının kapatılması nedeniyle, Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın 11-13 yaşlarındaki 21 oyuncusunun ve 8 yöneticisinin Katar'dan dönemediği öğrenildi.

Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın 11-13 yaşlarındaki 21 oyuncusu ve 8 yöneticisi, 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Doha'da düzenlenen turnuvaya Aspire Akademi'nin davetlisi olarak katılmak üzere Katar'a gitmişti.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısı gerekçesiyle Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Kuşadası Küçükada Futbol Takımı'nın yöneticileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile temas kurduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti