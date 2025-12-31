Haberler

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçtiğimiz 6 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı

Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, 2025 yılında 485 bin 462 araçla 1 milyon 643 bin ziyaretçi ağırlayarak son 6 yılın rekorunu kırdı. Doğası ve güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken milli parkta ayrıca yaya ziyaretçiler için 'Türkiye Kart' uygulamasına geçildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 2025 yılında da ziyaretçi akınına uğradı. Milli Park'a ocak-aralık ayları arasında 485 bin 462 araçla 1 milyon 643 bin kişi giriş yaparken geçtiğimiz 6 yılın da ziyaretçi rekoru kırıldı.

Kuşadası'nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, bu yıl da ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip doğası ve koylarıyla ünlü tabiat harikası parka, 2025 yılında 485 bin 462 araçla 1 milyon 643 bin kişi giriş yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bu rakamlarla Milli Park'ta geçtiğimiz 6 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı. Milli Park'ı 2019 yılında 863 bin 492, 2020 yılında 1 milyon 443 bin 488, 2021 yılında 853 bin 083, 2022 yılında 1 milyon 414 bin 349, 2023 yılında 1 milyon 457 bin 445, 2024 yılında da 1 milyon 586 bin 412 kişi ziyaret etti.

YAYA ZİYARETÇİLER İÇİN 'TÜRKİYE KART' UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaya ziyaretçiler için geçen kasım ayından itibaren de " Türkiye Kart' (TRKART) uygulamasına geçildi. Bu kapsamda Milli Park'ın girişine turnike sistemi kuruldu. Yaya girişlerinin daha hızlı ve kolay olması amacıyla başlatılan uygulamada, Milli Park'ı ziyaret edecek misafirler, turnikelere TRKART'larını okutup, giriş yapabildi.

ÖĞRENCİLER YABAN HAYATINI TANIMA FIRSATI BULDU

Milli Park, 2025 yılı boyunca da ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Aydın'ın farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğrenciler, Milli Park'ta yer alan 'Doğa Eğitim Merkezi'ni dolaşıp, görevlilerden yaban hayvanlarının yaşam alanları ve doğanın insan yaşamı üzerindeki etkisi ile ilgili çeşitli bilgiler aldı. Milli Park içerisinde gezme fırsatı da bulan çocuklar, bitki türlerini de gördü.

ATLI JANDARMA TİMLERİ DEVRİYE GÖREVİ YAPIYOR

804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, toplam 27 bin 600 hektarlık alana kurulu. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı Milli Park, yıl boyunca yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Milli Parkı ziyaret etmeye gelenler sadece burada yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı listesi'nde de yer alan tüylü çan çiçeğini görme ve su kuşlarını gözlemleme fırsatı da yakalayabiliyor. Milli Park'ta ziyaretçilerin güvenliği ve doğal yaşamı korumak için de özellikle yaz döneminde atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor.

