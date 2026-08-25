Kuşadası Belediye Başkanı Günel’den iş adamı Zenginoğlu hakkında suç duyurusu

(TEKİRDAĞ) - Tutuklanmasının ardından Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ömer Günel, kendisine yönelik tehdit ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Ferdi Zenginoğlu hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Günel, suç duyurusu dilekçesinde, Zenginoğlu'nun avukatı aracılığı ile kendi avukatına mesaj gönderdiğini, kendisinden sosyal medya paylaşımlarını kaldırmasını, kendisi hakkında "Yanlış anladım" şeklinde açıklama yapmasını ve yaşananlara ilişkin "susmasını" istediğini öne sürdü.

Günel, "bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde hakkında yeni suçlamaların ve iftiraların gündeme getirilmesiyle" tehdit edildiğini iddia etti.

Kendisine gönderilen mesajları ve diğer delilleri de Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileten Günel, dilekçesinde "yaşananların sıradan bir tartışma olmadığı, kendisini susturmaya ve kamuoyuna yaptığı açıklamalardan geri adım attırmaya yönelik tehdit ve şantaj niteliğinde bir baskı olduğu" yönünde ifadelere yer verdi.

Günel, gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve Zenginoğlu hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA