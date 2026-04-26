Kuşadası'nda sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Kurtarılan kişiler ve tekne Kuşadası Marinasına götürüldü.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler