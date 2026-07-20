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Kuş yuvası için evindeki tadilatı durdurdu

Kuş yuvası için evindeki tadilatı durdurdu
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde evine tadilat yaptıran Salih Açıkgöz, odada kuşun yuva yaparak yavruladığını fark edince çalışmaları durdurdu. Yavrular uçana kadar tadilatı bekleteceğini belirten Açıkgöz, doğal yaşamın korunmasına dikkat çekti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde evine tadilat yaptıran Salih Açıkgöz, odada kuşun yuva yaptığını ve içerisinde yavruları olduğunu fark edince çalışmaları durdurdu. Açıkgöz, kuşun yavrularını uçurmasının ardından tadilata devam edeceğini söyledi.

Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Salih Açıkgöz, yapımını sürdürdüğü evinin bir odasında kuşun yuva yaptığını fark etti. Bunun üzerine tadilat çalışmalarını durduran Açıkgöz, kartonpiyer uygulaması sırasında yuvanın bulunduğu bölümü açık bıraktırdı. Kuşun yuvasına rahatça girip çıkabilmesi için pencereyi de taktırmayan Açıkgöz, yuvaya hiçbir şekilde müdahale etmedi.

Doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek istediğini belirten Açıkgöz, "Kuşun doğasını bozmadım. Yavrularını uçurana kadar burası böyle kalacak. Onlar uçtuktan sonra evimin tadilatını tamamlayacağım" dedi.

Açıkgöz'ün bu davranışı mahalle sakinlerinin de takdirini topladı. Evdeki tadilat ise kuş yavruları yuvadan ayrılıncaya kadar bekletilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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