Kuş Göç Yolları Yangınlardan Olumsuz Etkilendi

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan orman ve anız yangınları, birçok canlıyı ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiledi. Bu yangınlar, Trakya'dan Hatay'a ve Kafkasya'dan Hatay'a uzanan iki önemli kuş göç yolu üzerindeki dinlenme, beslenme ve yuvalanma alanları da tahrip ederek beslenmelerini de zorlaştırdı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Yurdumuzda son yıllarda ciddi orman yangınları ve anız yangınları var. Bunlar biyoçeşitlilik üzerine maalesef olumsuz etkilere sahip. Son dönemlerde yaşadığımız orman yangınları geniş bir alanda karşımıza çıktı. Buralarda bulunan özellikle kuşlar oldukça olumsuz etkilendi. Anız ve orman yangınları ülkemizden geçen iki önemli kuş göç yolunu da maalesef olumsuz etkiledi. Bunları hatırlatacak olursak özellikle Avrupa'dan, Trakya bölgesinden, kuzeybatıdan başlayıp İç Anadolu'yu katederek Hatay'a uzanan göç yolu var. İki yönlüdür. İlkbahar ve sonbahar göçleri olur. Aynı zamanda Kafkasya'dan, bizim Doğu Karadeniz'den başlayıp, Hatay'a uzanan diğer göç yolumuz var. Buralardaki yangın maalesef buralarda dinlenen, beslenen ve yuvalanan kuşlarımızı olumsuz etkiledi. Üreme sezonunun sonuna doğru kuşlar üremelerini tamamlamıştı. Bu yangınları atlattılar. Bunları geçirdiler fakat yavruların yetişme, büyüme döneminde beslenmeleri üzerine ciddi bir olumsuz etkiye sahip. Bu konuda ciddi tedbirler almamız gerekiyor" diye konuştu.

'BU BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KAYBEDERSEK DÖNÜŞÜ YOK'

Ormanlarda ve kırsal bölgelerde önemli kuş popülasyonunun olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, "Orman yangınlarının özellikle yayılmadan söndürülmesi büyük bir öneme sahip. Yalnızca biz kuşları ifade edemeyiz. Buralarda yaşayan memeli hayvanlar, sürüngenler, pek çok böcek türü maalesef besin zinciri, besin ağ yoluyla birbirini de etkiliyor. Bunlardan bir kısmının olmaması diğer türlerin de yaşamasına engeldir. Çok nadide ormanlarda ve kırsal bölgelerde yaşayan türlerimiz var. Maalesef orman yangınları ve anız yangınları bunları bu bölgeleri uzun süre kullanmamalarına itecektir. Av yasağı bu dönemlerde anlamlıdır. Av yasağına geçmemiz lazım. En azından bu hassas dönemleri geçirmek icap ediyor ve bir an evvel bu yanan bölgelerin ağaçlandırılması oldukça değerli olacaktır. Çünkü kuşların bulunmadığı yerde diğer türler bulunmayacak. Memeli hayvanların olmadığı yerde diğer türler de olmayacak. O yüzden ağaçlandırma çok değerlidir. Bütün kesimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel kesimin, vatandaşların bu konuda desteği büyük bir öneme sahip ve bizim yangınları önleme konusundaki tedbirlerimizin daha da arttırılması lazım. Yangın başladıktan sonra da söndürme ekipmanlarının yangın söndürme filolarının oluşturulması çok değerlidir. Aksi takdirde biz bu biyoçeşitliliği kaybedersek, bunların geri dönüşü olmayacaktır. Uzun yıllar biz bunlardan mahrum kalacağız. Diğer canlıların olmadığı yerlerde insanların yaşama şansının da çok az olduğunu, tarımsal zararların çok daha büyük alanlarda tahribat yaptığını unutmayalım. O yüzden bizim koruma konusunda iş birliği ihtiyacımız var. Tüm toplum kesimleri buna destek vermeli. Yöneticilerin özellikle bilimsel araştırmaları yapan araştırıcılara büyük kaynaklar sağlayıp, buraları koruma altına alarak araştırmalarının sürdürülmesine destek olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bizim için çok değerli olan bu biyolojik zenginlikleri bir daha görememe gibi bir durum karşımıza çıkacak" diye konuştu.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR