Kuş Çarpması Sonrası Muan Havalimanı'ndaki Uçak Kazası İnceleniyor

SEUL, 26 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 29 Aralık'ta ülkenin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'nda düşen uçağın kara kutusunun, kuş çarpması uyarısından sadece bir dakika sonra kaydı durdurduğunu belirtti.

Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Havacılık Demiryolu Kaza Araştırma Komitesi, yolcu uçağının uçuş veri ve kokpit ses kaydedicisinin analizini açıklamak üzere yaslı ailelerle cumartesi günü bir araya geldi.

Uçuş kontrol kulesi, uçaktaki uçuş veri ve kokpit ses kaydedicisinin kayıtlarının aynı anda durmasından sadece bir dakika önce, uçağı olası bir kuş çarpması konusunda uyarmış.

Kaydın kesilmesinden hemen önce, kuşların çarpması nedeniyle uçağın her iki motorunun da güç kaynağının kesildiğine inanılıyor.

Pilotlardan biri, kuş çarpması nedeniyle pisti pas geçme sırasında kontrol kulesine acil durum bildirmişti.

Havalimanının kapalı devre televizyon görüntüleri uçağın bir kuş sürüsüne çarptığını gösterirken, her iki motorda da ülkenin en yaygın kış kuşlarından birine ait tüyler ve kan izleri bulundu.

29 Aralık'ta başkent Seul'ün yaklaşık 290 kilometre güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'nda, iniş takımları açılmadan iniş yapan yolcu uçağı pistten çıkarak pistin sonunda yer saptayıcının olduğu beton duvara çarpmıştı.

Yer saptayıcı, uçaklara pist merkez hattını gösteren aletli iniş sisteminin bir parçası.

Uçakta bulunan 181 kişiden sadece ikisi kurtulmuştu.