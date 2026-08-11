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Alkollü sürücü kuryeye çarpıp kaçtı: 1 ölü

Alkollü sürücü kuryeye çarpıp kaçtı: 1 ölü
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Nevşehir'de alkollü otomobil sürücüsü Önder Ö., motosikletli kurye Kerem Paltacı'ya çarpıp kaçtı. Paltacı hayatını kaybederken, sürücünün 3.29 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

NEVŞEHİR'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Kerem Paltacı (28), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Önder Ö.'nün alkollü olduğu, daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Milli İrade Caddesi'nde meydana geldi. Önder Ö. idaresindeki 07 BVM 924 otomobil ile Kerem Paltacı yönetimindeki 50 AFY 619 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kuryelik yapan Paltacı ağır yaralanırken, Önder Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem Paltacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Önder Ö.'nün kullandığı otomobilin, kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride lastiği patladı. Yakalanan Önder Ö.'nün yapılan alkol testinde 3.29 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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