Kurye ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile Meşale Sokak kesişiminde meydana geldi. Kenan P.'nin kontrolündeki 05 DF 307 plakalı hafif ticari araç ile kurye Barbaros Taha L.'nin kullandığı 55 AOL 795 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
