Haberler

Aydın'da iş yerindeki kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kuruyemiş dükkânında çıkan kavgada müşteri S.T'yi ağır yaralayan kasiyer K.Ö, hakimlikçe tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T'yi darbeden ve polis ekiplerince gözaltına alınan kasiyer K.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Ö, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, S.T'nin bir süre müşteriler ve iş yeri çalışanlarıyla tartıştıktan sonra kasiyer K.Ö'nün yumruk atmasıyla başını sert zemine çarparak ağır yaralandığı yer aldı.

Olay

İlçede dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T, ödeme esnasında sırada bekleyen başka bir müşteriyle tartışmış, tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö, daha sonra S.T. ile tartışmaya başlamıştı.

Kasiyerin yumruk atması sonucu S.T, kafasını yere çarparak ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri kasiyer K.Ö'yü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Trump: Maduro'nun atadığı başkan yardımcısı, bize ne istersek yapmaya hazır olduğunu söyledi

Maduro'yu sağ kolu anında satmış! Göreve şimdiden hazır