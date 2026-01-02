Kuruyemişçide çıkan sıra tartışmasında düşerek ağır yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kuruyemiş dükkanında sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışmada kasiyer Kenan Ö. ile yaşadığı arbede sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan Serkan T. (46), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İş yerine müşteri olarak geleni Serkan T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında kasa sırasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak isteyen kasiyer Kenan Ö., Serkan T.'ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi. Serkan T., iddiaya göre sıra beklemek istemediğini belirtip, kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye hakaret etti. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kenan Ö. ile yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybeden Serkan T., düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kasiyer Kenan Ö.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.