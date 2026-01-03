Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen kavganın güvenlik kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kavga sırasında kasiyer Kenan Ö. ile Serkan T. arasında yaşanan olayda, Kenan Ö. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanındaki sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.'nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer aldı. Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel