Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında yaşanan kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kasiyer Kenan Ö.'nün, Serkan T.'ye tekme ve yumruk attığı, Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer alıyor. Kenan Ö. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
