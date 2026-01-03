Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tutuklandı

KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanındaki sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.'nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer aldı. Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.