Kuruyemişçideki kavgada müşterinin ağır yaralanmasına neden olan kasiyer tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında yaşanan kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kasiyer Kenan Ö.'nün, Serkan T.'ye tekme ve yumruk attığı, Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer alıyor. Kenan Ö. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanındaki sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.'nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer aldı. Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

