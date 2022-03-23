Kurum: "Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz" - Haberler

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Kurum: "Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz"

AA - Güncel
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Dünya Meteoroloji Günü programı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdimi Meteoroloji editörlerine plaket takdimi Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat...

Dünya Meteoroloji Günü programı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdimi

Meteoroloji editörlerine plaket takdimi

Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Meteoroloji Günü" programında konuştu. (4)

Kurum: Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz

Kurum: Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz

Kurum: Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Güncel

Dünya Meteoroloji Günü, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Meteoroloji, Güncel, Haberler

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