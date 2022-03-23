Kurum: "Zirai tahmin, tarımsal hava tahmini gibi çiftçimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda da tahminlerimizi yapıyoruz"
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dünya Meteoroloji Günü programı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdimi Meteoroloji editörlerine plaket takdimi Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat...
Dünya Meteoroloji Günü programı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin takdimi
Meteoroloji editörlerine plaket takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Meteoroloji Günü" programında konuştu. (4)