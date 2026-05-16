81 ilden öğrenciler Hayme Ana Türbesi'nde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında 81 ilden gelen öğrenciler, Kütahya'da Hayme Ana Türbesi'nde buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana Türbesi'nde düzenlenen programla başladı.

81 ilden gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı programda, gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, milli birlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Hayme Ana'nın türbesini ziyaret ederek dua okudu. Alanda okçuluk gösterileri yapıldı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, AA muhabirine, geleneksel hale gelen organizasyonla gençleri tarihle buluşturduklarını söyledi.

Özdemir, "Kuruluştan kurtuluşa uzanan bu yolculukta gençlerimizi Bilecik, Kütahya, Bursa ve Çanakkale'deki tarihi mekanlarla buluşturuyoruz. Gençlerimizin tarih konusunda bilinçlenmesini ve bu değerleri yerinde görmesini önemsiyoruz. Aynı zamanda farklı illerden gelen öğrencilerimizin dostluk kurmalarına da katkı sağlıyoruz." dedi.

Kredi Yurtlar yurtlarının yalnızca barınma hizmeti sunmadığını belirten Özdemir, gençlerin kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerle gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Domaniç'in tarihi önemine işaret ederek, "Domaniç yaylaları sadece bir göç yolu değildi, aynı zamanda bir medeniyet yoluydu. Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan büyük yürüyüşün önemli duraklarından biri burasıydı. Hayme Ana burada obanın başında bulundu ve Osmanlı'nın temellerinin atıldığı bu topraklarda büyük bir medeniyetin hikayesi başladı." diye konuştu.

Program kapsamında öğrenciler, Bilecik'te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi ve Şeyh Edebali Türbesini, Bursa'da Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami ile Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edecek.

Gezi programı, Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaretleriyle tamamlanacak.