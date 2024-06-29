Kurucaşile'de Rüzgarın Etkisiyle Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karaman köyü Hasanlar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin yarattığı kıvılcımların ardından ormanda yangın çıktı. Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ve Kurucaşile itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ormandan fındık bahçesine de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.