Haberler

3 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KURTULUŞ Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURTULUŞ Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karar İstiklal Madalyası Kanununun ek 4'üncü ve ek 6'ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

"16'ncı Alay 2'nci Tabur 2'nci Bölükte Büyük Çalış Harbinde şehit olan 1892 Doğanhisar doğumlu İzzet oğlu Er Şaban için Torunu Şaban Mut, 66'ncı Alay 1'inci Tabur 3'üncü Bölükte görev yapan 1890 Hafik doğumlu Ahmet oğlu Süvari Çavuş Mehmet Torun için kızı Adile Şahin, 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığında görev yapan 1877 Sivas doğumlu Ali oğlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Şevki Erdemir için Torunu Necla Erdemir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak