Kurtulmuş: "Özü sözü bir olmanın özeti gönülden konuşabilmektir"
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkışı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" programında...
ANKARA (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkışı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" programında açılış dersini gerçekleştirdi. (1)
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel