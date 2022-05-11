Kurtulmuş: "Özü sözü bir olmanın özeti gönülden konuşabilmektir" - Haberler

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Kurtulmuş: "Özü sözü bir olmanın özeti gönülden konuşabilmektir"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkışı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" programında...

ANKARA (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" programında açılış dersini gerçekleştirdi. (1)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

Numan Kurtulmuş, Yunus Emre, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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