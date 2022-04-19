Kurtulmuş: "Başörtüsü zulmünü çok yakın tarihimizin karanlık sayfaları olarak hatırlıyoruz"
AA - Alican Ocak - Güncel
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Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı" Katılımcılardan detay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un vatandaşları selamlaması Dua edilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un...
Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı"
Katılımcılardan detay
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi
Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un vatandaşları selamlaması
Dua edilmesi
Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un kürsüye gelişi
Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı"nda konuştu.
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AA / Alican Ocak - Güncel