Kurtulmuş: "Başörtüsü zulmünü çok yakın tarihimizin karanlık sayfaları olarak hatırlıyoruz" - Haberler

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Kurtulmuş: "Başörtüsü zulmünü çok yakın tarihimizin karanlık sayfaları olarak hatırlıyoruz"

AA - Alican Ocak - Güncel
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Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı" Katılımcılardan detay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un vatandaşları selamlaması Dua edilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un...

Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı"

Katılımcılardan detay

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi

Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un vatandaşları selamlaması

Dua edilmesi

Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un kürsüye gelişi

Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği "Geleneksel İftar Programı"nda konuştu.

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AA / Alican Ocak - Güncel

İmam Hatip Liseleri, İftar Programı, AK Parti, dua, Güncel, Haberler

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