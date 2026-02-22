Haberler

Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar kamerada

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar ve tavşanlar Hacıhüseyinler köyüne inerek köy çevresinde görüntülendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yiyecek aramak için köye inen kurtlar ile tavşanlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçede zorlu geçen kış şartları ve soğuk hava, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Dağlık bölgelerde aç kalan kurtlar ve tavşanlar ilçeye bağlı Hacıhüseyinler köyüne indi.

Köyün çevresinde yiyecek arayan kurt sürüsü ve tavşanlar, evlerin çevresine ve direklere yerleştirilen kameralarca kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen
