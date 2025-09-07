Kürtçe'nin Yasal Statüsü İçin Yürüyüş Düzenlendi

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve sivil toplum örgütleri anadilde eğitim ve Kürtçe'nin yasal statüsü için Yenikapı'dan Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Yenikapı Marmaray durağında toplanan DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve sivil toplum örgütleri, Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüş düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, sık sık Kürtçe sloganlar atıldı.

Bunun üzerine polis atılan sloganların kanunsuz olduğu ve sloganların sonlandırılması yönünde uyarılarda bulundu.

Saraçhane Parkı'na varan grup, burada basın açıklaması yaptı, anadilde eğitim ve Kürtçe'nin yasal statüsü için hazırlanan ve Kürtçe okunan açıklamaların ardından türküler söylendi.