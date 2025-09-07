Haberler

Kürtçe'nin Yasal Statüsü İçin Yürüyüş Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve sivil toplum örgütleri, anadilde eğitim ve Kürtçe'nin yasal statüsü talebiyle yürüyüş düzenledi. Yenikapı'dan Saraçhane Parkı'na yürüyen grup, polis uyarılarına rağmen Kürtçe sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve sivil toplum örgütleri anadilde eğitim ve Kürtçe'nin yasal statüsü için Yenikapı'dan Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Yenikapı Marmaray durağında toplanan DEM Parti İstanbul İl Örgütü ve sivil toplum örgütleri, Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüş düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, sık sık Kürtçe sloganlar atıldı.

Bunun üzerine polis atılan sloganların kanunsuz olduğu ve sloganların sonlandırılması yönünde uyarılarda bulundu.

Saraçhane Parkı'na varan grup, burada basın açıklaması yaptı, anadilde eğitim ve Kürtçe'nin yasal statüsü için hazırlanan ve Kürtçe okunan açıklamaların ardından türküler söylendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Türk yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşarak Beşiktaş'tan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.