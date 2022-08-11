Taksim'de Kürtçe müzikleri zabıta engeline takılan grup İBB'de eylem yaptı

İstanbul Taksim meydanında Kürtçe müzik yaptıkları sırada zabıta engeliyle karşılana bir grup genç, bu sıkıntılarını dile getirmek için İBB'nin binasına gitti. Gençler bina önünde Kürtçe müzik söyleyip, dans etti.

Taksim meydanında Kürtçe müzik yaptıkları sırada zabıtalar tarafından engellenen gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önüne giderek protesto gerçekleştirdi.

KÜRTÇE MÜZİK SÖYLEYİP DANS ETTİLER

Yaptıklarında yanlış bir şey olmadığını dile getiren gençler, İBB binası önünde Kürtçe müzik söyleyip dans etti.

PENCERELER DOLDU TAŞTI

Gençlerin bu protestosu İBB çalışanlarının da dikkatini çekti. Çok sayıda İBB çalışanı, pencereden dışarı çıkararak gençlerin protestolarını izledi.