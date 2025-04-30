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KURTARAN-2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

KURTARAN-2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, 24-30 Nisan tarihlerinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 24-30 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın tamamlandığı duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KURTARAN-2025 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, tatbikattan görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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