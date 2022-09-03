Kürtaj hakları savunucuları ve karşıtları arasında arbede yaşandı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kürtaj hakları savunucuları, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nın iptal edilmesini protesto etmek amacıyla kentteki bir kilisenin önünde toplandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kürtaj hakları savunucuları, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan "Roe-Wade kararı"nın iptal edilmesini protesto etmek amacıyla kentteki bir kilisenin önünde toplandı.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel