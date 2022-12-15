Görüntü Türkiye'den! Kurtlar, yakaladığı atı saniyeler içerisinde parçalayıp mideye indirdi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki kurt sürüsü, yakaladıkları yılkı atını öldürdükten sonra saniyeler içinde parçalayarak mideye indirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği görevlileri, yaban hayatını gözlemlemek için çıktığı Akdağ'da, avladıkları yılkı atıyla beslenen kurt sürüsüyle karşılaştı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI
Görevliler, 'Canis lupus' cinsi 7 kurttan oluşan sürünün beslenmesini kamerayla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sürünün yılkı atıyla beslendiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel