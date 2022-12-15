Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüntü Türkiye'den! Kurtlar, yakaladığı atı saniyeler içerisinde parçalayıp mideye indirdi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki kurt sürüsü, yakaladıkları yılkı atını öldürdükten sonra saniyeler içinde parçalayarak mideye indirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği görevlileri, yaban hayatını gözlemlemek için çıktığı Akdağ'da, avladıkları yılkı atıyla beslenen kurt sürüsüyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI

Görevliler, 'Canis lupus' cinsi 7 kurttan oluşan sürünün beslenmesini kamerayla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sürünün yılkı atıyla beslendiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Akdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title