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Kurt sürüsü ağıla girerek 190 koyunu telef etti

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yukarı Karagüney köyünde ağıllara giren kurtlar, 3 besiciye ait 190 koyunu telef etti. Hayvan sahipleri durumu yetkililere bildirerek destek istedi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ağıla giren kurt sürüsü, 190 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Yukarı Karagüney köyünde 3 besiciye ait ağıllardaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar girdi.

Sabah ağıllara girdiklerinde 190 koyununun telef edildiğini gören hayvan sahipleri, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koyunlarının telef olduğunu görüp büyük üzüntü duyan besiciler, yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel

Hisarcık Kağızman Kars Güncel Haberler

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