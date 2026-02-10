Haberler

Ardahan'da köye inen kurdun kaz kaçırması güvenlik kamerasında

Ardahan'ın Meryem köyünde bir kurt, havaların soğuk ve karlı geçmesi nedeniyle yerleşim alanına inerek, bir kaz sürüsüne saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, kurtun sürüden bir kazı kapması dikkat çekti.

Ardahan'da köye inen kurdun, sürüden bir kazı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgede havaların karlı ve soğuk geçmesi dolayısıyla, yaban hayvanları besin bulmak için yerleşim yerlerine iniyor.

Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyü meydanına kadar inen bir kurt, kaz sürüsüyle karşılaştı.

İlk anda kararsız kalan kurt, daha sonra saldırıya geçip sürüden bir kazı kapıp kaçırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kurdun saldırdığı kaz sürüsünden birini alıp kaçırması, hayvanların sahibi Türkay Türkgöz'ün de kurdun peşinden koşarken düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
