Kursk Nükleer Santrali'nde Yangın Çıktı

Rusya'nın Kurçatov kentindeki Kursk Nükleer Santrali'nde transformatör ünitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Santral basın birimi, yangının riskli bir parça olmadığı ve elektrik tedarikinin normal devam ettiği bilgisini verdi.

MOSKOVA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Kurçatov kentindeki Kursk Nükleer Santrali'nde yer alan transformatör ünitesinde yangın çıktı.

REN TV'nin pazar günkü haberine göre santralin basın birimi yüzde 30 kapasiteyle çalışan transformatör ünitesinin nükleer santralin risk oluşturacak parçalarından biri olmadığını açıkladı.

Haberde yangın nedeniyle bölgede elektrik kesinti yaşanmadığı, elektrik tedarikinin normal şekilde devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışırken, yetkililer kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını teyit etti.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
