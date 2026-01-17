Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek projeler hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Ortak Miras Tek Yürek Programı kapsamında kente gelen Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan İzmit Millet Bahçesi ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi.

Projeler hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bilgi alan Zorlu, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Zorlu, Büyükakın ile makamında bir araya geldi.

Zorlu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

Kürşad Zorlu ve beraberindekiler, daha sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Tuncay Batı ile görüştü.

Zorlu, programı kapsamında Kocaeli Yozgatlılar Derneği'ne de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi

3 gol ofsayta takıldı! İşte dev derbinin galibi
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı