AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ajansın Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yaptı ve çalışanlarını kutladı.
Zorlu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunun yıl dönümünde Anadolu Ajansı'na katkı sunan emektarları ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Bu vesileyle doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla üstlendiği tarihi görevin değerini bir kez daha vurguluyoruz."
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay