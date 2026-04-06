AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Zorlu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunun yıl dönümünde Anadolu Ajansı'na katkı sunan emektarları ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Bu vesileyle doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla üstlendiği tarihi görevin değerini bir kez daha vurguluyoruz."